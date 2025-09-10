مع شاب وإصابة آخر في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مخبز بالشرقية

إعلان

03:27 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مخبز بالشرقية

الشرقية ياسمين عزت

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر باختناق شديد مساء اليوم، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل مخبز بلدي بقرية ميت جابر التابعة لمركز بلبيس في محافظة الشرقية.

وتلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس العميد وليد شاهين، بوقوع الانفجار، فانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم إخماد النيران ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

