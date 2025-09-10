الدقهليةـ رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأربعاء، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من الشوارع والميادين بنطاق حي غرب المنصورة، شملت الطميهي، والشيخ حسانين، والشيخة عائشة، والجلاء والجمهورية والسكة الجديدة، لمتابعة الحالة العامة ومعدلات الأداء خاصة في ملفي النظافة ورفع الإشغالات، في إطار جولاته اليومية المفاجئة في مختلف القطاعات والمجالات بالمحافظة.



وخلال جولته، وجه محافظ الدقهلية محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بتكثيف أعمال رفع الإشغالات خاصة في مناطق الطميهي، والشيخة عائشة والشيخ حسانين، ورفع أي إشغالات تعوق حركة المرور والسير بالشوارع ومنع المحلات من التعدي على الشارع العام ومتابعة عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.



كما وجه محافظ الدقهلية باستمرار المتابعة اليومية لأعمال رفع أي تجمعات وتراكمات للقمامة أولًا بأول، مؤكدًا أن تحسين مستوى النظافة ورفع الإشغالات من أولويات العمل التنفيذي، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتيسر قضاءهم لمصالحهم في مختلف القطاعات، من خلال تيسير حركة السير والمرور.



كما تابع محافظ الدقهلية جولته بتفقد شارع ابو الدهب بالشيخة عائشة، وتلاحظ وجود أعمال إصلاح هبوط بخط الصرف الصحي بالمنطقة.



وعلى الفور أجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا بالمهندس خالد نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال، استجابة لمطالب الأهالي حرصًا على مصالح المواطنين وعدم إعاقة حركة المرور والسير.



وأكد المحافظ أن المواطن هو محور الاهتمام في كل ما يتم من أعمال، وأي تأخير في تنفيذ المشروعات الخدمية غير مقبول، وأتابع ميدانيًا لضمان تقديم خدمات لائقة بأبناء الدقهلية، وقد حرص المحافظ خلال جولته على الاستماع إلى شكاوى وملاحظات عدد من المواطنين خلال الجولة، واطمأن بنفسه على مستوى الخدمات المقدمة، موجهًا رؤساء الأحياء بضرورة التفاعل السريع مع أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين.