حملة مكثفة لمكافحة البلهارسيا في المنيا تحقق نسب تغطية 94%

01:17 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
    حملة مكثفة لمكافحة البلهارسيا
    حملة مكثفة لمكافحة البلهارسيا
المنيا- جمال محمد:


أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تواصل جهودها المكثفة للقضاء على مرض البلهارسيا، في إطار المبادرة القومية للوصول إلى هدف “مصر خالية من البلهارسيا 2025”، مشيراً إلى أن الحملات الطبية تحقق نتائج ملموسة تعكس حرص الدولة على تعزيز صحة المواطنين والحد من انتشار الأمراض المتوطنة.


وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن حملة التجريع الجماعي التي نُفذت خلال الفترة من 23 أغسطس حتى 1 سبتمبر 2025، شملت عدداً من القرى المستهدفة، وحققت نسب تغطية بلغت 94%، حيث تضمنت الحملة وحدة نزلة محمود بديرمواس بنسبة تغطية بلغت 94.4%، ووحدة العمارية الشرقية بديرمواس بنسبة 96.6%، إضافة إلى وحدة منشية دعبس بأبوقرقاص بنسبة 90.6%، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس نجاح الحملات الميدانية في الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.


وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملة تضمنت أيضاً برامج توعية موسعة لتعريف المواطنين بخطورة الإصابة بالبلهارسيا وطرق الوقاية الفعالة، مؤكداً استمرار الحملات الدورية حتى تحقيق المستهدف والوصول إلى مجتمع صحي وآمن، ضمن جهود الدولة لبناء جيل سليم وخالٍ من الأمراض.

