بالأسماء.. 11 مصابًا في تصادم ملاكي بميكروباص في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 11 شخصا بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين ملاكي وميكروباص أدى لانقلابه على طريق "إيتاي البارود - الدلنجات" أمام قرية أبو جميل، بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: محمد سليمان محمد إبراهيم 22 عاما، محمود شبل محمود 22 عاما، عبدالسلام عيد عبدالسلام 32 عاما، عصام عبدربه سرور 26 عاما، أحمد فرج عيسى 35 عاما، طارق ناجي علي حسين 39 عاما، محمد الكومي مغاوري محمد 18 عاما، أحمد رضا فتحي الحصري، حازم عادل الخولي 21 عاما، عماد عطا حسن 27 عاما، محمد رضا أحمد 20 عاما، وجميعهم مصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

نقل المصابون إلى مستشفيي إيتاي البارود والدلنجات لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.