إعلان

ترك طفلين.. وداع حزين لضحية انفجار مجمع الغازات بالسويس

10:20 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    صلاة الجنازة على احد ضحايا حادث مجمع بلوف ابو سلطان
  • عرض 5 صورة
    تشييع جنازة محمد سعيد
  • عرض 5 صورة
    صلاة الجنازة بمسجد التقوى والمغفرة
  • عرض 5 صورة
    تشييع جنازة ضحية انفجار محطة البلوف
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

السويس - حسام الدين أحمد:

شيّع المئات من أهالي السويس، في جنازة مهيبة، جثمان الشاب محمد سعيد موسى، أحد ضحايا حادث انفجار مجمع بلوف الغاز بمنطقة أبو سلطان في الإسماعيلية.

انطلقت الجنازة من مسجد أهل التقوى والمغفرة بالروض الجديد، حيث وُوري جثمان الشاب الثرى بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن العميق ودعوات بالرحمة والمغفرة لفقيدهم الذي رحل تاركًا خلفه طفلين صغيرين.

وكان محمد سعيد و6 من زملائه العاملين بفرع الشركة القابضة للغازات بالسويس، في مهمة عمل لإجراء صيانة بمجمع الغازات في أبو سلطان، حين وقع انفجار أودى بحياته وحياة زميله الفني محمد خميس، وأسفر عن إصابة 5 آخرين.

يُذكر أن أهالي الإسماعيلية كانوا قد شيعوا جثمان الضحية الثاني، محمد خميس، ودُفن بمقابر عائلته جنوب المحافظة.

اقرأ أيضا:

ضحيتا انفجار غاز أبوسلطان.. خميس ترك طفلين وزوجة مريضة وسعيد لم يفرح بابنه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنازة محمد سعيد ضحية انفجار مجمع الغازات انفجار مجمع بلوف الغاز ابو سلطان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تم الاعتماد.. موعد إعلان تطبيق زيادات أسعار شرائح الكهرباء الجديدة - خاص