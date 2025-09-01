ترك طفلين.. وداع حزين لضحية انفجار مجمع الغازات بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

شيّع المئات من أهالي السويس، في جنازة مهيبة، جثمان الشاب محمد سعيد موسى، أحد ضحايا حادث انفجار مجمع بلوف الغاز بمنطقة أبو سلطان في الإسماعيلية.

انطلقت الجنازة من مسجد أهل التقوى والمغفرة بالروض الجديد، حيث وُوري جثمان الشاب الثرى بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن العميق ودعوات بالرحمة والمغفرة لفقيدهم الذي رحل تاركًا خلفه طفلين صغيرين.

وكان محمد سعيد و6 من زملائه العاملين بفرع الشركة القابضة للغازات بالسويس، في مهمة عمل لإجراء صيانة بمجمع الغازات في أبو سلطان، حين وقع انفجار أودى بحياته وحياة زميله الفني محمد خميس، وأسفر عن إصابة 5 آخرين.

يُذكر أن أهالي الإسماعيلية كانوا قد شيعوا جثمان الضحية الثاني، محمد خميس، ودُفن بمقابر عائلته جنوب المحافظة.

