محافظ القليوبية يوجّه بإزالة حيوانات نافقة من مصرف بالقناطر الخيرية - صور

كتب : أسامة عبدالرحمن

04:06 م 09/01/2026
  عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حيوانات نافقة
  • عرض 6 صورة
    المصرف
  • عرض 6 صورة
    رفع الحيوانات من المصرف (2)
  • عرض 6 صورة
    رفع الحيوانات النافقة
  • عرض 6 صورة
    الأجهزة التنفيذية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بسرعة رفع الحيوانات النافقة التي عُثر عليها ملقاة بمصرف عزبة أحمد فوزي، بنطاق مركز ومدينة القناطر الخيرية، وذلك خلال المرور الميداني اليوم الجمعة.

وجرى التنفيذ تحت إشراف المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، باستخدام معدات مركز ومدينة القناطر الخيرية، وبمشاركة حفار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقناطر الخيرية، في إطار الحفاظ على الصحة العامة ومنع أي آثار بيئية أو صحية ضارة.

كما تم التنسيق مع الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، والدكتور سعيد فرج، مدير إدارة الطب البيطري بالقناطر الخيرية، حيث جرى دفن الحيوانات النافقة بطريقة آمنة وصحية وفق الاشتراطات البيطرية المعتمدة.

وأكد محافظ القليوبية على استمرار المتابعة الميدانية والتدخل الفوري لمعالجة أي ملاحظات أو مخالفات بيئية، حفاظًا على سلامة المواطنين والبيئة.

أيمن عطية محافظ القليوبية القناطر الخيرية جيهان مسعود حيوانات نافقة

