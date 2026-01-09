إعلان

يومان في المياه.. جهود مكثفة لانتشال جثمان رضيعة غرقت بترعة بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

04:52 م 09/01/2026

قوات الإنقاذ النهري

البحيرة - أحمد نصرة:

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة جهودها لليوم الثاني على التوالي للبحث عن طفلة تبلغ من العمر عامًا ونصف، سقطت في مياه ترعة كفر عوانة التابعة لمركز إيتاي البارود، أثناء لهوها أمام المنزل، ولم يتم العثور عليها حتى الآن.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بسقوط الطفلة نور سعيد الصاوي، عام ونصف، في مياه ترعة قرية كفر عوانة أثناء لهوها أمام منزلها.

وانتقلت قوة أمنية وقوات الإنقاذ النهري للبحث عن الجثمان وانتشاله من المجري المائي، ولا تزال عمليات البحث مستمرة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

من جانبها، أزالت إدارة شئون البيئة بالمحافظة كافة المخلفات والحشائش الموجودة بمياه الترعة، استجابةً لشكاوى المواطنين بالقرية، حفاظًا على الصحة العامة وعدم إعاقة عمليات البحث عن الطفلة الغارقة.

قوات الإنقاذ النهري محافظة البحيرة إيتاي البارود مديرية أمن البحيرة الأجهزة الأمنية انتشال جثمان جثمان رضيعة

