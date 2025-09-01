إعلان

السيطرة على حريق ضخم بمزرعة نخيل في الوادي الجديد (صور)

03:16 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
    إخماد حريق بمزرعة نخيل بقرية بدخلو بالوادي الجديد (4)
    إخماد حريق بمزرعة نخيل بقرية بدخلو بالوادي الجديد (5)
    إخماد حريق بمزرعة نخيل بقرية بدخلو بالوادي الجديد (3)
    إخماد حريق بمزرعة نخيل بقرية بدخلو بالوادي الجديد (2)
الوادي الجديد - محمد الباريسي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، على حريق اندلع في مزرعة نخيل بقرية بدخلو التابعة لمركز الداخلة، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

وتلقى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باشتعال النيران في مساحة من زراعات النخيل بالقرية، ما أسفر عن التهام عدد كبير من الأشجار، وزيادة اشتعال النيران بسبب نشاط الرياح.

ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، مدعومة بسيارات مياه من الوحدات المحلية، حتى تمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، فيما جرى انتداب لجنة من الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق، وأخرى من الزراعة والطب البيطري لحصر الخسائر الزراعية.

قوات الحماية المدنية محافظة الوادي الجديد حريق ضخم حريق مزرعة نخيل
إعلان

إعلان

