إعلان

"كان بيحفر على مساخيط".. ضبط شخص بحوزته 58 تمثالًا يشتبه في أثريتها بالأقصر

01:57 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

التنقيب عن الآثار - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


الأقصر- محمد محروس:

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الأقصر، من ضبط 58 تمثالًا يشتبه في أثريتها، خلال مداهمة منزل مستأجر بمنطقة القرنة كان يستخدمه أحد الأشخاص للتنقيب غير المشروع عن الآثار.

كانت معلومات قد وردت إلى مديرية أمن الأقصر، تفيد بقيام المتهم صاحب مزرعة من مواليد مركز أرمنت، بأعمال حفر داخل المنزل المستأجر بقصد البحث عن قطع أثرية.

على الفور شكلت مأمورية أمنية من وحدة مباحث مركز القرنة، إذ تم مداهمة الموقع وضبط المتهم متلبسًا.

خلال التفتيش، عُثر على صندوقين "كرتونتين" يحتويان على 58 تمثالًا أثريًا صغيرًا يجرى فحصها من قبل الجهات المختصة، بالإضافة إلى أدوات الحفر والتنقيب، فضلًا عن حفرة داخلية بجوار مدخل المنزل.

تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التنقيب عن الآثار ضبط شخص بحوزته 58 تمثالًا الأقصر الأجهزة الأمنية منطقة القرنة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة