

الأقصر- محمد محروس:

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الأقصر، من ضبط 58 تمثالًا يشتبه في أثريتها، خلال مداهمة منزل مستأجر بمنطقة القرنة كان يستخدمه أحد الأشخاص للتنقيب غير المشروع عن الآثار.

كانت معلومات قد وردت إلى مديرية أمن الأقصر، تفيد بقيام المتهم صاحب مزرعة من مواليد مركز أرمنت، بأعمال حفر داخل المنزل المستأجر بقصد البحث عن قطع أثرية.

على الفور شكلت مأمورية أمنية من وحدة مباحث مركز القرنة، إذ تم مداهمة الموقع وضبط المتهم متلبسًا.

خلال التفتيش، عُثر على صندوقين "كرتونتين" يحتويان على 58 تمثالًا أثريًا صغيرًا يجرى فحصها من قبل الجهات المختصة، بالإضافة إلى أدوات الحفر والتنقيب، فضلًا عن حفرة داخلية بجوار مدخل المنزل.

تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.