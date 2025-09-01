إعلان

تحرك عاجل لإصلاح كسر خط صرف بالأقصر

12:09 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

الأقصر - محمد محروس:

شهدت منطقة الحمزية بقرية الحبيل في الأقصر، اليوم الأحد، كسرًا مفاجئًا بخط طرد الصرف الصحي، فيما أكدت شركة المياه أن الخدمة لن تنقطع عن المواطنين، وبدأت فرق الصيانة أعمال الإصلاح على الفور.

انتقلت الفرق المختصة بالمعدات وبدالات سحب المياه إلى موقع الكسر للتعامل السريع مع الموقف ومنع تراكم المياه.

وناشدت الشركة المواطنين التحلي بالصبر والتعاون لحين الانتهاء من الإصلاحات، مؤكدةً جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ في شبكات المياه والصرف الصحي بالمحافظة.

قرية الحبيل الأقصر كسر خط طرد الصرف الصحي شركة المياه
