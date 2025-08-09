الدفع بـ7 سيارات إطفاء.. حصيلة ضحايا حريق محلات قرب مترو شبرا -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب شخصان، اليوم السبت، الأول بحروق وآخر باختناق، في حريق حريق مفاجئ داخل محل كشري الخديوي الكائن أمام محطة مترو شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

جرى نقلهما إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم، بينما تواصل الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات الحريق وأسبابه.

وفور ورود البلاغ إلى مديرية أمن القليوبية، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومحاصرتها، في محاولة لمنع امتدادها إلى مزيد من المنشآت التجارية المجاورة.