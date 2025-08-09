إعلان

الحيطة وقعت عليه.. مصرع عامل أثناء هدم منزل في أسيوط

08:43 م السبت 09 أغسطس 2025

إسعاف - صورة أرشيفية

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقى عامل مصرعه، اليوم السبت، إثر انهيار حائط عليه أثناء مشاركته في أعمال هدم منزل بجزيرة الطوابية التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بوصول جثة عامل يُدعى "محمود. س. ف"، يبلغ من العمر 28 عامًا، إلى مستشفى الإيمان العام، بعد تعرضه لحادث انهيار جدار خلال تنفيذ أعمال الهدم.

وانتقلت قوة من وحدة مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية أن العامل توفي متأثرًا بإصاباته عقب سقوط الحائط عليه. وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، ووُضع تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

