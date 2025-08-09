إعلان

إصابة 4 أشخاص في حريق محل بلاستيك بالقليوبية -صور

08:22 م السبت 09 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حريق محل بلاستيك بالقليوبية
  • عرض 3 صورة
    حريق محل بلاستيك بالقليوبية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق محل بلاستيك، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي بنشوب حريق بمحل بلاستيك شارع الخليفة المأمون بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد مصطفى صابر رئيس قسم الإطفاء، والمقدم محسن شاهين، وتم الدفع بسيارتي إطفاء مدعومة بسيارة إسعاف وتمت السيطرة على الحريق الذى أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب حريق في عقار مكون من أرضي + 6 طوابق والحريق بشقة بالطابق الأرضي على مساحة 90 م تقريبا عبارة عن ثلاث غرف وحمام ومطبخ مستغلة محل عرض أحذية بلاستيك + مخزن أحذية بلاستيك، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق محل بلاستيك حريق محل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وصمة عار.. الأزهر يُدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة
بعد وفاة طبيبة قصر العيني.. مصراوي يعيد نشر تحقيق "أطباء السخرة"
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري