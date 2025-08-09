إصابة 4 أشخاص في حريق محل بلاستيك بالقليوبية -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق محل بلاستيك، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي بنشوب حريق بمحل بلاستيك شارع الخليفة المأمون بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد مصطفى صابر رئيس قسم الإطفاء، والمقدم محسن شاهين، وتم الدفع بسيارتي إطفاء مدعومة بسيارة إسعاف وتمت السيطرة على الحريق الذى أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب حريق في عقار مكون من أرضي + 6 طوابق والحريق بشقة بالطابق الأرضي على مساحة 90 م تقريبا عبارة عن ثلاث غرف وحمام ومطبخ مستغلة محل عرض أحذية بلاستيك + مخزن أحذية بلاستيك، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.