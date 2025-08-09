إعلان

وفد من بطريركية القدس يتفقد معالم دير سانت كاترين

06:25 م السبت 09 أغسطس 2025

السكرتير العام لبطريركية القدس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى أريستارخوس، السكرتير العام لبطريركية القدس وأسقف القبر المقدس في اليونان، والوفد المرافق له، اليوم السبت، زيارة لدير سانت كاترين بجنوب سيناء، وتفقد معالمه السياحية الدينية والتاريخية.

وقال الدكتور محمود عثمان، بمنطقة آثار سانت كاترين، إن السكرتير العام لبطريركية القدس، والوفد المرافق له حرصوا على لقاء قساوسة الدير، وأجروا جولة داخل أقدم ثاني أديرة العالم، تفقدوا خلالها الكنيسة الكبرى، وشجرة العليقة، ومكتبة الدير، ومتحف الكنوز الأثرية، وبئر موسى، واستمعوا إلى شرح مفصل عن تاريخ الدير والمعالم السياحية التي يحويها.

وأكد أن السكرتير العام لبطريركية القدس، أشاد بتاريخ وعراقة الدير، والروحانيات التي تتميز بها سانت كاترين بوجه عام، مؤكدا أن دير سانت كاترين يعد شاهد على التاريخ الديني على أرض سيناء.

وأضاف أن السكرتير العام لبطريركية القدس، أثنى على تناغم العلاقة بين قساوسة الدير، مواطني مدينة سانت كاترين، مشيرا إلى أن هذه العلاقات الطيبة بين الطرفين دليل على التسامح واللحمة بين أطياف المجتمع المصري.

وأشار عثمان، إلى أن دير سانت كاترين بجنوب سيناء يعد محطة هامة لمحبي السياحة الدينية ليس لها مثيل في العالم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القدس سانت كاترين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وصمة عار.. الأزهر يُدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة
بعد وفاة طبيبة قصر العيني.. مصراوي يعيد نشر تحقيق "أطباء السخرة"
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري