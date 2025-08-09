وفد من بطريركية القدس يتفقد معالم دير سانت كاترين

جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى أريستارخوس، السكرتير العام لبطريركية القدس وأسقف القبر المقدس في اليونان، والوفد المرافق له، اليوم السبت، زيارة لدير سانت كاترين بجنوب سيناء، وتفقد معالمه السياحية الدينية والتاريخية.

وقال الدكتور محمود عثمان، بمنطقة آثار سانت كاترين، إن السكرتير العام لبطريركية القدس، والوفد المرافق له حرصوا على لقاء قساوسة الدير، وأجروا جولة داخل أقدم ثاني أديرة العالم، تفقدوا خلالها الكنيسة الكبرى، وشجرة العليقة، ومكتبة الدير، ومتحف الكنوز الأثرية، وبئر موسى، واستمعوا إلى شرح مفصل عن تاريخ الدير والمعالم السياحية التي يحويها.

وأكد أن السكرتير العام لبطريركية القدس، أشاد بتاريخ وعراقة الدير، والروحانيات التي تتميز بها سانت كاترين بوجه عام، مؤكدا أن دير سانت كاترين يعد شاهد على التاريخ الديني على أرض سيناء.

وأضاف أن السكرتير العام لبطريركية القدس، أثنى على تناغم العلاقة بين قساوسة الدير، مواطني مدينة سانت كاترين، مشيرا إلى أن هذه العلاقات الطيبة بين الطرفين دليل على التسامح واللحمة بين أطياف المجتمع المصري.

وأشار عثمان، إلى أن دير سانت كاترين بجنوب سيناء يعد محطة هامة لمحبي السياحة الدينية ليس لها مثيل في العالم.