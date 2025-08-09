إعلان

سيارة تقتحم محل موبايلات في الإسماعيلية.. حادث يثير الذعر في محيط الاستاد

06:23 م السبت 09 أغسطس 2025

سيارة تقتحم محل موبايلات في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت مدينة الإسماعيلية حادثًا غريبًا أثار حالة من الدهشة والذعر بين الأهالي، بعدما اندفعت سيارة ملاكي بسرعة عالية واقتحمت محل موبايلات الكائن أمام استاد الإسماعيلية.

ووفقًا لشهود عيان، فقد السائق السيطرة على المركبة بشكل مفاجئ أثناء سيره، لتنحرف وتخترق الواجهة الزجاجية للمحل، متسببة في أضرار بالواجهة ومحتويات المكان.

وحتى الآن، لم تصدر الجهات الرسمية بيانًا حول وقوع إصابات أو عددها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث، وفرضت طوقًا أمنيًا في محيط المنطقة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب فقدان السائق السيطرة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة المحيطة باستاد الإسماعيلية تشهد حركة مرورية كثيفة لوقوعها بجوار عدد من المحال التجارية، وهو ما دفع الأهالي للمطالبة بتشديد إجراءات السلامة المرورية، خاصة بعد هذه الحادثة غير المألوفة التي صدمت سكان المدينة.

