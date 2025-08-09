وسط زحام المصطافين.. إنقاذ 7 أطفال مفقودين بشواطئ الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أشادت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم السبت، بدور الإذاعات الداخلية على جميع الشواطئ، البالغ عددها 66 شاطئًا، في إعادة الأطفال المفقودين وسط الزحام إلى ذويهم.

وجرى العثور على 7 أطفال مفقودين بأربعة شواطئ هي: "البوريفاج، إسكندر، العصافرة المميز، وانلي"، حيث تمت إعادتهم وتسليمهم إلى عائلاتهم، وذلك وفقًا لإدارة السياحة والمصايف.

ونجحت فرق الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج بشواطئ وانلي والنخيل وأبو تلات في إنقاذ عدد من الرواد من الغرق، نظرًا لكونها شواطئ ذات مساحات واسعة ومفتوحة.

وفي سياق متصل، صادَر مفتشو الإدارة عددًا من الشيش ومواقد الغاز من المصطافين على شواطئ "بليس1، بليس2، النخيل، البوريفاج، إسكندر، وانلي، العصافرة، محمود سعيد"، حفاظًا على الآداب العامة وخصوصية العائلات.

وشهدت شواطئ الإسكندرية، أمس، إقبالًا كبيرًا من الرواد والمصطافين، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، لترفع شواطئ شرق المدينة لافتة "كامل العدد" بنسبة إشغال 100%.