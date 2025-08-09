مصرع مُسن أثناء عبوره طريق القاهرة - إسكندرية الزراعي

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

لقي مُسن مصرعه، صباح اليوم السبت، إثر حادث تصادم أثناء عبوره طريق القاهرة – إسكندرية الزراعي أمام نقطة إسعاف طوخ، في اتجاه القاهرة.

كانت غرفة عمليات مركز ومدينة طوخ قد تلقت بلاغًا من هيئة الإسعاف يفيد بوقوع حادث تصادم أثناء عبور أحد المشاة، وعلى الفور تم إخطار مركز شرطة طوخ، والدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين أن الضحية يُدعى أحمد عبد الوهاب أبو المجد، يبلغ من العمر 65 عامًا، ومقيم بقرية العبادلة - مركز طوخ. وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى قها التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.