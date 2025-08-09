إعلان

رحلة بحرية تنتهي بمأساة.. غرق شاب في مياه الساحل الشمالي

11:57 ص السبت 09 أغسطس 2025

الشاب الغريق

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

لقي شاب مصرعه غرقًا أثناء نزوله البحر بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري، مدعومة بغواصين متطوعين، جهودها للبحث عن الجثمان.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بغرق شاب قبل قرية فينوس بالكيلو 49 بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي.

وانتقل ضباط الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبيّن من الفحص غرق الشاب "محمد عيد الحوفي"، 16 عامًا، أثناء نزوله البحر.

وقال إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، إنه جرى الدفع بعدد من الغواصين بالتعاون مع فريق الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب المفقود.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الإسكندرية مياه الساحل الشمالي
