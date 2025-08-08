لمدة 4 ساعات.. انقطاع الكهرباء غدًا عن عدد من قرى مركز تلا بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلنت رئاسة مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية في بيان إعلامي، اليوم الجمعة، عن انقطاع التيار الكهربائي غدًا السبت، عن عدد من المناطق والقرى التابعة لدائرة المركز، لمدة 4 ساعات متواصلة.

وأشار البيان إلى أن وحيد صلاح عبد ربه، رئيس المدينة، تلقى فاكسًا من شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء – فرع كهرباء تلا، يفيد بقطع التيار الكهربائي يوم السبت 9 أغسطس، من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وجاء بيان الأماكن المتأثرة بالفصل على النحو التالي: