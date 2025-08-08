الأمم المتحدة: التصعيد في غزة يهدد الفلسطينيين والأسرى

جنيف- (د ب أ)

وصفت متحدثة باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرار إسرائيل بالسيطرة على مدينة غزة بأنه "مقلق للغاية".

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوسي في جنيف: "من الواضح أن هذا من شأنه أن يخاطر بحدوث عواقب كارثية على ملايين من الفلسطينيين ويعرض حياة الأسرى المتبقية في غزة للخطر أكثر"، وذلك بعدما أقر المجلس الأمني الإسرائيلي توسيع العمليات الليلة الماضية.

وقالت في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال صحفي، إن أي قرار بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية "مقلق للغاية".

وأوضحت أن المعاناة والجوع سوف يزيدان نتيجة لذلك، وسوف يتم إعاقة المساعدات الإنسانية.

وتدهور الوضع الإنساني لنحو مليوني فلسطيني في المنطقة الساحلية المحاصرة لمثل هذا المدى لدرجة أن منظمات الأمم المتحدة والخبراء يحذرون من مجاعة.

وتواصل إسرائيل قتال حركة حماس في قطاع غزة المدمر بشكل كبير الآن وحيث مازال الأسرى محتجزين.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، لايزال هناك 50 رهينة في غزة يعتقد أن 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة.