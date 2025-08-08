الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شهد فرع معهد لغات القوات المسلحة بمحافظة الوادي الجديد انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي الصيفي لتعليم اللغة الإنجليزية، الموجه للأطفال والكبار، بهدف تنمية مهارات اللغة لدى مختلف الفئات العمرية، واستثمار الإجازة الصيفية بشكل فعّال.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، أن البرنامج يأتي في إطار خطة لاستغلال فترة الإجازة الصيفية بأفضل شكل ممكن، سواء للطلاب أو للكبار، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض رسوم الاشتراك بنسبة 50% لتكون في متناول أكبر عدد من المواطنين.

وأوضحت نائبة المحافظ حنان مجدي أن هذه المبادرة تعكس حرص القيادة التنفيذية بالمحافظة على توفير بيئة تعليمية محفزة تستهدف تنمية قدرات أبناء المحافظة، لا سيما في مجال اللغات، باعتبارها من أهم مفاتيح المستقبل الأكاديمي والمهني.

وأضافت "مجدي" أن المحافظ وجه بتنفيذ خصومات ملموسة على أسعار الدورات التدريبية المقدمة من المؤسسات الرسمية بالمحافظة، وعلى رأسها معهد لغات القوات المسلحة، بهدف تشجيع المواطنين على الالتحاق والاستفادة من البرامج المتاحة خلال الإجازة الصيفية.