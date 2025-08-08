ضبط نصف طن تمور غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الوادي الجديد (صور)

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت حملة رقابية موسعة لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد، مساء الخميس، نحو نصف طن من التمور غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل عدد من المحال بمدينة الخارجة، وذلك بالتعاون مع مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ومديرية التموين، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء محمد الزملوط بتشديد الرقابة على الأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط منتجات منتهية الصلاحية، وجرى تحرير محضر جنح اقتصادية تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى، مديرة فرع الجهاز، إن الحملة تأتي ضمن جهود حماية حقوق المستهلك وضمان صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة للبيع.

وأكد المحافظ الزملوط أن الحملات الرقابية مستمرة لحماية صحة المواطنين، فيما دعا جهاز حماية المستهلك المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الحضور إلى مقر الفرع بحي ميتالكو بجوار الكنيسة، أو عبر رقم الواتساب (01000000329)، مشددًا على التعامل الجاد مع جميع الشكاوى.