لجنة الأعلى للجامعات تتفقد كلية الدراسات الأفروآسيوية العليا بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة بذلت جهودًا حثيثة في الإعداد والتجهيز لإنشاء كلية الدراسات الأفروآسيوية العليا، والتي ستكون نموذجًا فريدًا في صعيد مصر، وأحد الكيانات العلمية والأكاديمية المتخصصة النادرة داخل الجامعة، لتستقبل الطلاب المصريين والوافدين من مختلف الدول الإفريقية والآسيوية والعربية، لدراسة الشئون الإفريقية والآسيوية وإعدادهم للمنافسة العالمية في هذا المجال، إلى جانب تعميق الوعي المصري بأهمية الانتماء الأفريقي الآسيوي، وتدعيم العلاقات المصرية والعربية بالقارتين.

وفي هذا الصدد استقبل النعماني وفد لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، خلال زيارتهم للكلية بمقر الجامعة الجديد، للوقوف على الإمكانات المادية والبشرية للكلية استعدادًا لإنشاء الكلية، لتقديم برامج دراسات عليا متميزة تتناسب مع احتياجات الطلاب الوافدين، وتخدم أهداف التنمية والتكامل بين الدول الإفريقية والآسيوية.

وأشاد أعضاء اللجنة خلال الزيارة بمستوى الكلية وتجهيزاتها، وأعربوا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الجامعة لدعم هذا الصرح الأكاديمي المتميز، مؤكدين أن وجود مثل هذه الكليات يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الانفتاح العلمي والمعرفي على محيطها الإقليمي والدولي.

وقال الدكتور محمد توفيق عميد الكلية إن رئيس الجامعة وأعضاء اللجنة قاموا بجولة تفقدية بالكلية شملت المدرجات والقاعات الدراسية، حيث تحتوي الكلية على ٣ مدرجات يسع كل مدرج لعدد ٢٥٠ طالبًا، و٤ قاعات يسع كل منها ٥٠ طالبًا، كما شملت تفقد مقر الأقسام الستة المختلفة والمكاتب الإدارية، بالإضافة إلى الوحدات الخدمية الملحقة بمقر الكلية، حيث أبدت اللجنة انطباعًا إيجابيًا حول ما تم إنجازه من تجهيزات وإمكانات.

وأوضح الدكتور كريم مصلح، المشرف على الكلية، أنها ستضم ستة أقسام علمية هي: قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، التاريخ والحضارة، الأنثروبولوجيا، اللغات وآدابها، الموارد الطبيعية والبيئة، وقسم دراسات وبحوث الأديان المقارنة، ويشتمل كل قسم على عدد من الشعب والتخصصات المختلفة.

رافق رئيس الجامعة في الجولة أعضاء اللجنة، وهم الدكتور عطية محمود محمد الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد محمد نادي محمد، عميد كلية الدراسات والبحوث الآسيوية بجامعة الزقازيق السابق، والدكتور حسن عبد العليم عبد الجواد، عميد معهد الدراسات الأفروآسيوية بجامعة قناة السويس السابق، والدكتور محمد توفيق، والدكتور كريم مصلح، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور ياسر عبد الفتاح الأمين المساعد، ونخبة من الوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.