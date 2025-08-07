إعلان

هربا من النار بالقفز من البلكونة.. إصابة سيدة وابنها في حريق بالإسكندرية

01:43 م الخميس 07 أغسطس 2025

حريق شقة سكنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق اندلع في شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار في منطقة باكوس بحي شرق الإسكندرية، ما أسفر عن إصابة سيدة وطفلها.

تلقى قسم شرطة الرمل أول بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق بعقار بشارع السوق خلف شركة الورق بمنطقة باكوس بحي شرق الإسكندرية.

وانتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الثاني بالعقار المشار إليه.

وتسبب الحريق في قفز سيدة وطفلها من شرفة الشقة محل الحادث في الشارع هربًا من النيران عقب اندلاع الحريق، ما أسفر عن إصابتهما، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

جرى السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها لباقى طوابق العقار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق شقة سكنية البلكونة الإسكندرية قوات الحماية المدنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حرب غزة.. محافظ شمال سيناء يحدد خط مصر الأحمر: لن نقف مكتوفي الأيدي- (فيديو)
12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم