فرقة أسوان للفنون الشعبية تستعد لتمثيل تراث الجنوب في مهرجان العلمين

أسوان – إيهاب عمران:

تُشارك فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية في فعاليات مهرجان العلمين (صيف 2025)، حيث تقدم عروضها الفنية المتميزة، وتواصل عروضها خلال الفترة من 14 يوليو وحتى الأول من سبتمبر المقبل، في عدد من المدن والمواقع الساحلية، أبرزها الإسكندرية، ومرسى مطروح، ودمياط، ورأس البر، وجمصة، وبورسعيد.

تهدف هذه المشاركة إلى تقديم وجبة فنية دسمة من الثقافات والفنون والتراث المتنوع، في تمثيل مشرف وراقٍ لمحافظة أسوان في المحافل والمهرجانات الدولية والمحلية، حيث تحرص الفرقة على تقديم تابلوهات فنية تعبّر عن الطابع والموروث الشعبي لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

وقال الفنان شعبان حسين، قائد الفرقة، إن فرقة أسوان للفنون الشعبية تواصل تحقيق نجاحات متتالية، بفضل ما يقدّمه أعضاؤها من تنوع متميز في الأداء، ينقل صورة نموذجية للعالم عن الحضارة المصرية وتراثها الفريد، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان.

وأضاف أن الفرقة تقدّم نحو 12 رقصة شعبية مستوحاة من البيئة الأسوانية والنوبية، من أبرزها: قصة "الافتتاحية" التي تعبر بإيجاز عن برنامج العروض، ورقصة "الأراجيد" التي تعتمد على الإيقاعات الصوتية والحركية، ورقصة "الكارج" التي تجسّد موسم جمع البلح والرسم على جدران المنازل، إلى جانب رقصة "السبوع" احتفالًا بالمولود الجديد، ورقصة "البشارية" التي تعبّر عن الحياة بجنوب شرق أسوان، ورقصة "الألعاب الشعبية" التي تمثل ألعاب الأطفال في النوبة، ورقصة "الكف" التي يؤديها الراقصون باستخدام أيديهم لإصدار الإيقاع، ورقصة "النجرشاد" وهي تعبيرية تتضمن مجموعة من الأغاني والإيقاعات النوبية، ورقصة "السوق" التي تحاكي حركة البيع والشراء في البازارات السياحية، ورقصة "التاتا" المأخوذة من أغنية شهيرة في أسوان وتعني "تعالى"، وأخيرًا رقصة "الفرح والزفة النوبية" التي تصور ليلة الحناء وزفاف العروس.

وأوضح مدير الفرقة أن فرقة أسوان الدولية شاركت في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية، ونالت خلالها العديد من الجوائز وشهادات التقدير، لما تقدمه من فن راقٍ يعكس تراث الجنوب وروح مصر الأصيلة.