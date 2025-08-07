وكيل صحة المنيا يفاجئ المستشفيات ويحيل المقصرين للتحقيق

المنيا- جمال محمد:

أجرى الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جولة مفاجئة على عدد من المنشآت الصحية بالمحافظة، رافقه خلال الجولة الدكتور عاصم كمال مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور أشرف محسن مدير إدارة المستشفيات، لمتابعة انتظام العمل.

بدأت الجولة بزيارة مستشفى رمد المنيا، وتبين غياب بعض العاملين، وعلى الفور أحال المتغيبين للتحقيق، كما شدد على ضرورة توفير بديل فوري للمتغيبين لضمان استمرارية العمل، ووجه بتحديث خدمات الطوارئ بالمستشفى لتكون جاهزة لاستقبال جميع الحالات العاجلة.

وفي مستشفى أورام سمالوط، تفقد عمر أقسام الاستقبال والمعمل والرعاية المركزة للكبار والأطفال، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجه باستغلال إمكانيات المعمل الكاملة لخدمة مستشفيات شمال المحافظة.



كما استمع إلى شكاوى عدد من المواطنين بشأن تخصيص يوم واحد فقط لعيادة الألم، ووجه بزيادة عدد أيام عمل العيادة لتلبية احتياجات المرضى، وتفقد الموقع المخصص لإنشاء غرفة عمليات جديدة بالمستشفى.

وواصل وكيل الوزارة جولته بزيارة مستشفى حميات سمالوط، وأحال المتغيبين عن العمل للتحقيق، ووجه بضرورة المتابعة اليومية لضمان الانضباط وتقديم أفضل خدمة.

واختتم جولته بزيارة وحدة قلوصنا المركزية، وأحال المتغيبين للتحقيق أيضًا، وكلف مدير الرعاية الأساسية ومدير إدارة سمالوط بالمتابعة اليومية للوحدة.

وفي نهاية الجولة، وشدد وكيل الوزارة على أن الانضباط في المنشآت الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات هما أساس تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، مؤكداً على استمرار هذه الجولات المفاجئة لمتابعة سير العمل على أرض الواقع.