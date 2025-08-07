محافظ جنوب سيناء يكرم خريجات الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود"

جنوب سيناء- رضا السيد:

شهد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، حفل تسليم الشهادات لخريجات الدفعة الثانية من المحافظة للمشاركات في برنامج “المرأة تقود في المحافظات المصرية”، والذي جرى عقده في مارس العام الماضي عن بعد، ضمن جهود الدولة للنهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع القيادة وصنع القرار.

وقال المحافظ، إن هذا البرنامج يُعد أحد البرامج الوطنية الرائدة التي أطلقتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار مبادرة “مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة” والتي تضم مجموعة من البرامج المصممة خصيصًا لتعزيز قدرات المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.

وأعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة الخريجات في هذه اللحظة الفارقة، موجهًا التهنئة لهن على نجاحهن في اجتياز البرنامج الذي يأتي تأكيدًا على إيمان الدولة بدور المرأة كشريك فاعل في مسيرة التنمية وبناء الإنسان المصري.

وأكد أن اسم البرنامج “المرأة تقود” لم يكن اختيارًا عابرًا، بل يعكس رؤية استراتيجية تتبناها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يُعد تمكين المرأة أحد المحاور الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، انسجامًا مع رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي استكمالًا لسلسلة المبادرات الرئاسية التي شملت مختلف جوانب الحياة، مثل “100 مليون صحة”، و”حياة كريمة”، وبرامج دعم الشباب وذوي الهمم، ليُضاف إليها ملف تمكين المرأة، والذي يُمثل برنامج “المرأة تقود” إحدى أبرز محطاته.

ولفت إلى أن خريجات البرنامج هن سفراء للقيادة والتميّز، وأصبح لديهن من المهارات والمعارف ما يؤهلهن للمشاركة الفاعلة في صناعة القرار المحلي، والمساهمة في نهضة المجتمع. كونهن مصدر إلهام ونموذجًا مشرفًا للأجيال المقبلة.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة نهى الحسيني، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، بالدور الكبير الذي يبذله المحافظ في دعم المرأة، مؤكدة أن رعايته لهذه المبادرات تنعكس بشكل مباشر على تمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا في المحافظة.

وأعربت الخريجات عن خالص امتنانهن لمحافظ جنوب سيناء، على دعمه المستمر طوال فترة البرنامج، مؤكدات أن هذه التجربة أضافت لهن الكثير من الخبرات التي ستسهم في تطوير أدائهن المهني والقيادي، مما يجعلهم مستعدين لتحمل المسؤولية وخدمة مجتمعهم بفاعلية.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار سعي الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى تنفيذ برامج نوعية تستهدف بناء كوادر نسائية مؤهلة لتولي المناصب القيادية في المحافظات، بما يتماشى مع التحولات التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

جدير بالذكر، أنّ الدفعة الثالثة من الكوادر المؤهلة للقيادة تشارك الآن في فعاليات التدريب بمجلس مدينة شرم الشيخ والذي يستمر علي مدار ثلاث أسابيع.