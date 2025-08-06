مجهولة الهوية.. انتشال جثة شاب بنهر النيل في القناطر الخيرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من انتشال جثة شاب طافية بنهر النيل بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وذلك دون وجود شبهة جنائية حتى الآن، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتلقى اللواء هيثم شحاته، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بوجود جثة طافية بمياه نهر النيل أمام كوبري محمد علي بالقناطر الخيرية.

وعلى الفور، انتقل فريق من قوات الإنقاذ النهري بقيادة العقيد حسن محمود، وتم انتشال الجثة التي تبيّن أنها لشاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، ويرتدي "تيشرت" أبيض وبنطلون أسود.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب انتهاء الإجراءات، مع تكثيف الجهود للتعرف على هوية الشاب المتوفى.