الإسكندرية تستعد للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

نظّمت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل موسعة لبحث الاستعدادات التنفيذية لانضمام المحافظة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك بمشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ووزارة الصحة، والغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى جانب عدد من كبار الأطباء ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص.

وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن الورشة تُعد محطة تنفيذية مهمة تمهيدًا لانضمام المحافظة إلى المنظومة، مشددًا على التزام المحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق الكامل، لضمان جاهزية البنية الصحية والطبية، بما يحقق تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة وعادلة لجميع المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن هناك 169 قرية ونجعًا في نطاق المحافظة سيجري شمولهم ضمن المنظومة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة ضمن أهداف الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل والقائم بأعمال رئيس الهيئة، أن المنظومة تُعد من أبرز مبادرات الإصلاح الهيكلي لقطاع الصحة في مصر، وتهدف إلى رفع جودة الخدمات الطبية من خلال دمج القطاعين العام والخاص في إطار تنظيمي موحد.

وعرض الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة بالإسكندرية، الإمكانيات الحالية للقطاع الصحي بالمحافظة، مؤكدًا أهمية التكامل بين المستشفيات الحكومية والخاصة لتقديم خدمة طبية شاملة وفعالة.

وأوضحت الدكتورة حنان أنور، وكيل مديرية الصحة، بعض التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، ومنها الضغط الناتج عن تقديم الخدمات لسكان محافظات الجوار مثل البحيرة وكفر الشيخ ومطروح، مشيرة إلى ضرورة تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية لمواجهة هذا التحدي.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الورشة تمثل بداية حقيقية لحشد جهود جميع أطراف المنظومة الطبية من أجل الإسراع في إدخال المحافظة ضمن نظام التأمين الصحي الشامل، والذي سيُحدث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المشتركة لتوحيد الرؤى بين مختلف الشركاء، لضمان تفعيل المنظومة بشكل متكامل يخدم المواطنين، ويضع الإسكندرية في مقدمة المحافظات النموذجية بمجال الرعاية الصحية الشاملة.