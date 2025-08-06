بعد أيام من تغيبه.. العثور على جثة طفل غارق ببحر قلمشاه في الفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

عثر أهالي قرية قلمشاه التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، على جثة طفل طافية على سطح مياه بحر قلمشاه، بعد أيام من الإبلاغ عن تغيبه.

وتلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بعثور الأهالي على جثة طفل يُدعى "عامر ع. م."، يبلغ من العمر 10 سنوات، تطفو على سطح المياه.

وتبين من التحريات الأولية أن الطفل كان يلهو بالقرب من طراد ترعة حسن واصف، بمحيط قرية هوارة المقطع، قبل أن تجرفه المياه إلى بحر قلمشاه، حيث فارق الحياة غرقًا.

جرى انتشال الجثمان، وأُخطرت نيابة مركز الفيوم التي باشرت التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.