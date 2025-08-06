الدقهلية - رامي محمود:

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، تخفيض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني بعدد من مدارس المحافظة للعام الدراسي 2025/2026.

أتى ذلك في إطار حرص المحافظة على تخفيف الأعباء عن الأسر، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلاب للالتحاق بالتعليم المناسب لقدراتهم.

وأكد "مرزوق" على أن "الهدف هو تحقيق التوازن بين مصلحة الطالب، والطاقة الاستيعابية للمدارس، مع الحرص على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر".

وجاءت قرارات المحافظ كالتالي:

أولًا: التعليم الثانوي العام

- خفض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام من 242 درجة إلى 238 درجة.

ـ خفض تنسيق الخدمات من 230 درجة إلى 225 درجة.

ثانيًا: التعليم الثانوي الفني

- تم تعديل تنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني (تجاري – صناعي – فندقي) في الإدارات التالية: ( غرب المنصورة – شرق المنصورة – طلخا – ميت غمر – نبروه – السنبلاوين – المنزلة – أجا ) .

1- قطاع التعليم التجاري:

- تم تخفيض التنسيق إلى ( 220 درجة للتعليم العام - 140 درجة لخدمات التعليم التجاري ) .

وذلك في المدارس التالية: مدرسة فريدة حسان التجارية بنات – مهنة التسويق والتجارة الإلكترونية (غرب المنصورة) ، ومدرسة الشهيد محمود شوقي خفاجي – مهنة Big Data (طلخا) ،ومدرسة صلاح سالم التجارية – مهنة الأمن السيبراني (طلخا) ، ومدرسة الكردي الفنية التجارية – مهنة الذكاء الاصطناعي (طلخا) ، ومدرسة ميت غمر الفنية التجارية – مهنة الذكاء الاصطناعي (ميت غمر) .

2 - قطاع التعليم الصناعي:

جرى تخفيض التنسيق بمدرسة إبراهيم أبو النجا (شرق المنصورة): إلى 200 درجة ، ومدرسة المنزلة الفنية بنات (المنزلة): إلى 185 درجة ،

ومدرسة صوفيا زكي الفنية بنات (أجا): إلى 200 درجة .

3- قطاع التعليم الفندقي:

جرى تخفيض التنسيق بمدارس :-

- المنصورة الفندقية للخدمات السياحية العسكرية إلى 225 درجة للعام و200 درجة للخدمات .

- نبروه الفندقية المشتركة إلى 220 درجة للعام و190 درجة للخدمات .

- السنبلاوين الفندقية المشتركة إلى 220 درجة للعام و190 درجة للخدمات .

وأوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن القرارات جاءت بناءً على متابعة دقيقة لمعدلات القبول وطاقات المدارس، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة النظر في تنسيق القبول بباقي المدارس الفنية على مستوى المحافظة بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني.