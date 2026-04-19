"اعتبرها أختك".. محمد دافع عن فتاة فبترت يده في منطقة السلام

لم يتمالك محمد نفسه حينما رأى شابًا يضايق فتاة في أحد شوارع منطقة السلام بالقاهرة، فتدخل سريعًا وأوقف الموقف، وأبعد الشاب محاولًا تهدئة الأجواء، قائلاً له: "عيب.. ما ينفعش كده، اعتبرها أختك"، ثم ابتعد بعدما ظن أن الأمر انتهى عند هذا الحد، دون أن يدرك أن تدخله الإنساني سيقوده إلى مأساة قاسية.

تدخل لإنقاذ فتاة ينتهي ببتر يد شاب

ظن محمد أن الموقف انتهى، وأن ما حدث مجرد لحظة عابرة في الشارع، فعاد إلى عمله بشكل طبيعي، غير مدرك أن الواقعة لم تُغلق في عقل الطرف الآخر، وأن تصعيدًا كان في طريقه إليه.

وبعد فترة قصيرة، عاد الشاب الذي تم منعه من مضايقة الفتاة، لكن هذه المرة كان برفقة شقيقه على دراجة نارية، وتوجها مباشرة إلى محل عمل محمد، وكأنهما قررا إنهاء الأمر بطريقتهما الخاصة.

تفاصيل حادث صادم في منطقة السلام

وبمجرد وصولهما، اعتديا عليه بشكل مفاجئ باستخدام أسلحة بيضاء، في هجوم عنيف وسريع، وسط حالة من الذهول بين المتواجدين في المكان.

وحاول محمد الدفاع عن نفسه والابتعاد، إلا أن الاعتداء كان عنيفًا وعشوائيًا، وتلقى عدة طعنات، إحداها أصابته في يده إصابة خطيرة أدت إلى بترها، قبل أن يفر الجناة من المكان تاركينه غارقًا في دمائه.

شاب يُدافع عن فتاة فيتعرض لهجوم ينتهي ببتر يده

وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية، وانتقلت إلى موقع الحادث، كما جرى نقل المصاب إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقي العلاج اللازم.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

اقرأ أيضا:

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟

النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة -(صور)