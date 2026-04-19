"تحول لكومة تراب".. انهيار ضريح بدنشواي في المنوفية وبدء رفع الأنقاض (صور)

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين، صباح اليوم الأحد، إثر انهيار عقار مكون من طابقين بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، فيما تبين أن العقار صادر له قرار ترميم لم ينفذ.

بلاغ بانهيار عقار

تلقت غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بمحافظة الإسكندرية بلاغا يفيد انهيار جزئي بالعقار رقم ١٩ شارع قباء متفرع من شارع شجرة الدر، بمنطقة غربال بمحرم بك.

ووجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة التوجه إلى موقع البلاغ والتعامل الفوري معه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين محيط العقار وحماية المواطنين.

فرق الإنقاذ ترفع الأنقاض

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وباشرت فرق الإنقاذ أعمالها لرفع الأنقاض والتعامل مع تداعيات الحادث.

وتبيّن من الفحص أن العقار مكوّن من دور أرضي وطابق أول علوي وصادر له قرار ترميم رقم 195 لسنة 2026، وانهيار سقف إحدى حجرات الطابق الأول على الأرضي.

6 وفيات ومصابين ضحايا الحادث

أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل الجثث إلى المشرحة.

تعويضات عاجلة لأسر الضحايا

وكلف محافظ الإسكندرية مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث، وإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة، لصرف تعويضات لأسر المتوفين والمصابين، بما يضمن تقديم الدعم اللازم لهم في أسرع وقت ممكن.

وأزال حي وسط الأجزاء التي تمثل خطورة داهمة بالعقار والتأكد من سلامة العقارات المجاورة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.