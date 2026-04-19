لقي شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه، إثر حادث تصادم مروع بين سيارة مسرعة ودراجة بخارية، على طريق فرعي بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، في واقعة مأساوية انتهت بهروب قائد السيارة من موقع الحادث.

تفاصيل الحادث

تعود بداية الواقعة إلى تلقي مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع تصادم بين سيارة ودراجة بخارية على طريق "مازورة - الشيخ عابد"، مع فرار السيارة المتسببة في الحادث فور وقوعه.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الحادث أسفر عن مصرع "إ. ق. م."، 35 عامًا، ويعمل موظفًا، متأثرًا بإصاباته البالغة التي لحقت به جراء قوة التصادم.

نقل الجثمان والتحقيقات

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي بمركز سمسطا، تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

تحريات لضبط المتهم

في الوقت ذاته، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لإجراء التحريات اللازمة، بهدف التوصل إلى هوية قائد السيارة الهاربة وضبطه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.