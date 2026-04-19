عمر كمال يكشف سر نحافته: "أخدت حقن مونجارو وعملت نحت من 3 سنين"

كتب : سهيلة أسامة

11:53 ص 19/04/2026 تعديل في 12:04 م

مطرب المهرجانات عمر كمال

كشف المطرب عمر كمال تفاصيل فقدانه للكثير من وزنه، وذلك خلال لقائه في برنامج "كلام الناس" مع المذيعة ياسمين عز، والمعروض على قناة MBC مصر.

وبسؤاله عن حقيقة استخدامه لحقن التخسيس، قال: "آه طبعًا أخدت مونجارو وعملت نحت من 3 سنين وبقيت كويس، بس أنا بنصح الناس اللي بتشوفني لأني جربت ده وجربت ده، لأن في ناس كدابة مهما يقولوا (مهما أكلت مش هترجع تتخن)، لأ، هترجع أكتر. النحت عملية شفط".

وتابع: "مونجارو سحر، وباخد أعلى تركيز مع نفسي من غير تحاليل، ولازم اللي ياخدها يتابع مع دكتور. كل أسبوع باخد مونجارو بدون استشارة طبيب".

آخر أعمال عمر كمال

يذكر أن آخر أعمال عمر كمال الغنائية، طرحه لأغنية "في كل الأماكن" والتي تعد ضمن ألبومه الجديد "رهان كسبان" وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبدالسلام.

اقرأ أيضًا:

نادية مصطفى: هاني شاكر تعرض لانتكاسة بسبب إصابته بفشل تنفسي

إيمان العاصي جريئة وبسمة بوسيل أمام البحر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

ليلى علوي وحمزة العيلي.. نجوم الفن في العرض الأول لمسرحية "فرايداي"

فيديو قد يعجبك



