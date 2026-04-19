توريد 3322 طن قمح في سوهاج منذ بدء الموسم

أعلن طارق راشد، محافظ سوهاج، عن استقبال آلاف الأطنان من الأقماح المحلية منذ انطلاق موسم التوريد منتصف أبريل الجاري، في مؤشر على انتظام المنظومة وارتفاع معدلات التوريد دون معوقات تُذكر.

تيسير الإجراءات ودعم المزارعين

وأكد محافظ سوهاج أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تسهيل حركة نقل القمح من الحقول إلى الشون والصوامع، مع إزالة أي عقبات قد تواجه الموردين، مشددًا على ضرورة الإسراع في صرف المستحقات المالية للمزارعين، بما يضمن تحفيزهم على زيادة معدلات التوريد خلال الموسم الحالي.

رقابة مستمرة لضمان الجودة

وأشار إلى أن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة تتابع بشكل لحظي عمليات استلام الأقماح، بالتنسيق مع اللجان المختصة، حيث يتم إجراء فحص دوري على الكميات الموردة للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية. وأوضح أن أعمال الفحص أسفرت حتى الآن عن رفض 26 طنًا من القمح لعدم مطابقتها للشروط المطلوبة.

استعدادات مكثفة للموسم

وأوضح أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغت نحو 199 ألف فدان بمختلف مراكز المحافظة، مع تجهيز 15 موقعًا تخزينيًا ما بين شون وصوامع، لاستقبال المحصول، إلى جانب تشكيل لجان متخصصة للإشراف على أعمال الاستلام والتخزين.

أسعار تشجيعية لتعزيز التوريد

وأضاف أن الدولة حددت أسعارًا محفزة لتوريد القمح وفقًا لدرجة النقاوة، حيث بلغ سعر الإردب 2500 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و2450 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و2400 جنيه لدرجة نقاوة 22.5، وذلك في إطار دعم المزارعين وتشجيعهم على توريد أكبر كميات ممكنة خلال الموسم الحالي.