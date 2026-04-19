طعن عروسته في شهر العسل.. محاكمة المتهم بقتل زوجته في كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

12:23 م 19/04/2026

تنظر محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثالثة، اليوم الأحد، محاكمة عامل متهم بإنهاء حياة زوجته العشرينية بطريقة مأساوية خلال أيام شهر العسل، داخل نطاق مركز الحامول، في واقعة أثارت صدمة واسعة بسبب تفاصيلها.

وتعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر 2025، عندما نشبت خلافات زوجية بين المتهم وزوجته داخل منزل الزوجية، سرعان ما تطورت إلى مشادة كلامية حادة، انتهت بقيام المتهم بطعن زوجته باستخدام سلاح أبيض "سكين"، ما أسفر عن إصابتها بطعنة نافذة في الجانب الأيسر من الصدر، أودت بحياتها في الحال.

تفاصيل القضية

وبحسب أوراق القضية رقم 20621 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة الحامول، والمقيدة برقم 5212 لسنة 2025 كلي كفر الشيخ، فإن النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة القتل دون سبق إصرار أو ترصد، بعدما ثبت من التحقيقات تعمده إحداث الإصابة التي أودت بحياة المجني عليها.

كما كشفت التحقيقات، التي باشرها المستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أن الواقعة حدثت في 12 نوفمبر 2025، وأن المتهم استخدم سكينًا في تنفيذ جريمته، قاصدًا إزهاق روح زوجته إثر الخلاف بينهما.

قرار الإحالة للمحاكمة

وعقب استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهم، ويدعى "عبدالعزيز.أ.م.ض" ويقيم بقرية 11 الحفير التابعة لمركز الحامول، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لمحاكمته عما نُسب إليه من اتهامات.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة تفاصيل القضية والاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة، تمهيدًا لإصدار حكمها وفقًا لما تسفر عنه جلسات المحاكمة.



كفر الشيخ جريمة قتل شهر العسل محكمة الجنايات

