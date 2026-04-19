اليوم.. صرف مرتبات أبريل للعاملين بالدولة من الصراف الآلي

بدأت وزارة المالية من اليوم الأحد إيداع رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لشهر أبريل الجاري في ماكينات الصراف الآلي.

وبحسب تعليمات وزارة المالية فإن متأخرات مستحقات العاملين والمرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

كانت الوزارة انتهت من التنسيق في وقت سابق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية للدولة للعمل على بدء إجراءات تبكير صرف متأخرات شهر مارس، وكذلك تقديم صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2026.

ويستطيع أي موظف أو عامل بالدولة صرف راتبه بداية من اليوم على مدار 24 ساعة دون الحاجة للتكالب أو الزحام حول الماكينات.