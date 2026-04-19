أصيب 7 أشخاص، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة "دوبل كابينة" بطريق كوم حمادة، في محافظة البحيرة.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، بوقوع حادث انقلاب سيارة "دوبل كابينة" بين قريتي زاوية البحر، والصواف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، و4 سيارات إسعاف مجهزة، إلى موقع الحادث.

أسماء المصابين

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة زياد محمد أمين حماد، 16 عام، مقيم قرية شابور، باشتباه كسر بالذراع الأيمن والضلوع وجروح متفرقة، منة عبدالعاطي صالح، 19 عام، مقيمة قرية كفر سلامون، باشتباه كسر بالفخذ الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج، نور أحمد الجمل، 18 عام، مقيمة كوم حمادة، بكسر بالساق اليسرى، صابرين محمد عمر، 40 عام، مقيمة كوم حمادة، بكدمات وسحجات متفرقة، علي السعيد السايس، 40 عام، مقيم كوم حمادة، بكدمات وسحجات متفرقة، نور فارس لبيب، 21 عام، مقيمة كوم حمادة، بخلع بالكتف الأيسر وكدمة بالصدر، أمنية عبد العزيز أبو جبل، 21 عام، مقيمة كوم حمادة، بكدمة بالظهر.

نقل المصابين والإجراءات

نقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.