اللجنة العامة بأسوان تُعلن الحصر العددي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

أسوان – إيهاب عمران:

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة أسوان نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بنظامي الفردي والقائمة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية.

وأكدت اللجنة أن ما تم الإعلان عنه يُعد حصرًا أوليًا لأعمال اللجنة العامة، على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتائج الرسمية النهائية يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025.

وبحسب الحصر العددي، جاءت أعداد الأصوات التي حصل عليها المرشحون بالنظام الفردي على النحو التالي:

أحمد سعد درويش: 135,666 صوتًا

ياسين عبد الصبور: 128,019 صوتًا

متولي العريبي: 16,622 صوتًا

عيد الجعفري: 13,309 أصوات

أحمد ياسين: 5,086 صوتًا

محمد أبو عوف: 2,349 صوتًا

عمرو يوسف: 3,266 صوتًا

يسري النادي: 1,551 صوتًا

ويُذكر أن عدد المرشحين بالنظام الفردي في محافظة أسوان بلغ 8 مرشحين، يتنافسون على مقعدين بنظام الانتخاب الفردي، في حين تم التصويت أيضًا على مقاعد نظام القائمة.