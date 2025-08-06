اللجنة العامة بأسوان تُعلن الحصر العددي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
أسوان – إيهاب عمران:
أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة أسوان نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بنظامي الفردي والقائمة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية.
وأكدت اللجنة أن ما تم الإعلان عنه يُعد حصرًا أوليًا لأعمال اللجنة العامة، على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتائج الرسمية النهائية يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025.
وبحسب الحصر العددي، جاءت أعداد الأصوات التي حصل عليها المرشحون بالنظام الفردي على النحو التالي:
أحمد سعد درويش: 135,666 صوتًا
ياسين عبد الصبور: 128,019 صوتًا
متولي العريبي: 16,622 صوتًا
عيد الجعفري: 13,309 أصوات
أحمد ياسين: 5,086 صوتًا
محمد أبو عوف: 2,349 صوتًا
عمرو يوسف: 3,266 صوتًا
يسري النادي: 1,551 صوتًا
ويُذكر أن عدد المرشحين بالنظام الفردي في محافظة أسوان بلغ 8 مرشحين، يتنافسون على مقعدين بنظام الانتخاب الفردي، في حين تم التصويت أيضًا على مقاعد نظام القائمة.
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