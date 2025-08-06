مصرع وإصابة 4 في حادث مروع على طريق الإسماعيلية الصحراوي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد طريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، وتحديدًا بعد كوبري الكيلو 76 في اتجاه القاهرة، حادث انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين، جميعهم من محافظة شمال سيناء.

وكانت غرفة عمليات إسعاف الإسماعيلية قد تلقت بلاغًا نهائيًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين وفاة كل من وداد حمدي محمود، 66 عامًا، وتقيم بالعريش – شارع عمرو بن الخطاب، وإبراهيم مسعود أحمد، 35 عامًا، ويقيم أيضًا بالعريش – شارع فاطمة الزهراء، حيث توفيا في موقع الحادث، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى التل الكبير بعد انتهاء المعاينة الرسمية من قبل رجال الشرطة.

كما أسفر الحادث عن إصابة محمد إبراهيم محمد، 70 عامًا، من شمال سيناء، ويُشتبه في إصابته بكسر في الفقرات العنقية ونزيف داخلي بالبطن، إلى جانب إصابة الطفل يوسف إبراهيم محمد أحمد، 8 سنوات، والذي يعاني من كدمة بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج. وتم نقلهما إلى مستشفى جامعة العاشر من رمضان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتباشر الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث، وسط ترجيحات أولية تشير إلى اختلال عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة أو سوء حالة الطريق، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.