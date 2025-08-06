رصاصة في صراع عائلي.. مقتل مزارع على يد قريبه بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي مزارع مصرعه، بطلق ناري، اليوم الأربعاء، إثر مشاجرة مع أحد أقاربه، في نجع الحاج سلام، مركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد بورود بلاغ بمقتل مزارع إثر مشاجرة في نجع الحاج سلام بدائرة المركز.

وتبين مصرع مزارع يبلغ من العمر 47 عامًا، بطلق ناري إثر مشاجرة مع أحد أقاربه في نجع الحاج سلام مركز فرشوط، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فرشوط تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.