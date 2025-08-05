المواطنون يتوافدون على اللجان الانتخابية خلال الفترة المسائية بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

استأنف المواطنون التوافد على لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة الشرقية بعد انتهاء فترة الراحة وقت الظهيرة، بأعداد كبيرة للمشاركة والإدلاء بأصواتهم.

يُذكر أن إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في المحافظة بلغ 4 ملايين و867 ألفًا و259 ناخبًا، موزعين على 829 مقرًا انتخابيًا تضم 844 لجنة فرعية في 25 مركزًا وقسم شرطة.

وشهدت محافظة الشرقية صباح اليوم إقبالًا ملحوظًا من المواطنين على مقار اللجان الانتخابية، في ثاني أيام التصويت، وسط أجواء منظمة وإجراءات أمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.