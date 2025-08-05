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محافظ القليوبية يتدخل شخصيًا لرفع آثار حادث على "شبرا - بنها الحر" (صور)

06:58 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حادث على ''شبرا - بنها الحر''
  • عرض 4 صورة
    حادث على ''شبرا - بنها الحر''
  • عرض 4 صورة
    حادث على ''شبرا - بنها الحر''
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


تدخل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بشكل مباشر للإشراف على إدارة حادث مروري وقع على طريق شبرا بنها الحر، مؤكدًا على أولوية تأمين سلامة المواطنين وضمان انسيابية الحركة على أحد أهم المحاور المرورية.


وخلال مروره على الطريق، فوجئ المحافظ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل مُحمّلة بالأعلاف في الاتجاه القادم إلى بنها.


على الفور، توقف عطية واطمأن على سلامة السائقين، حيث لم يسفر الحادث عن أي إصابات.


وتولى المحافظ الإشراف بنفسه على عملية إبعاد السيارتين عن نهر الطريق، ووجه بسرعة إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.


كما أمر باستدعاء قوات الحماية المدنية للتعامل الفوري مع أي تسرب للوقود أو الزيوت، ضمانًا لسلامة مستخدمي الطريق، ووجه بتحرير محضر رسمي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.




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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية طريق شبرا بنها الحر
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