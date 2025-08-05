الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أكد الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس قطاع المنتزه بالإسكندرية، أن الشعب المصري يتمتع بوعي وطني وقدرة على مواجهة التحديات، وقال إن المصريين "أسود جبابرة" يقفون بثبات أمام كل ما يواجه وطنهم من مؤامرات داخلية وخارجية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش مشاركته في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، اليوم الثلاثاء، داخل اللجنة الانتخابية بمدرسة المشير أحمد بدوي بمنطقة سيدي بشر شرق المحافظة.

وأشار الأنبا بافلي إلى أن مصر تواجه محاولات مستمرة للنيل من استقرارها، بعضها من دول كبرى وأخرى صغيرة تقف ضدها، مشيرًا إلى أن تلك المؤامرات التي كانت تُروى في الماضي أصبحت اليوم تُعرض أمام الجميع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "كل مصري لديه انتماء حقيقي يشعر بمسؤولية تجاه بلده، ويستجيب لنداء الوطن بشجاعة ونخوة".

ودعا الأنبا بافلي المواطنين إلى النزول والمشاركة بكثافة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الاستحقاق الديمقراطي الجاري يُظهر للعالم أن مصر دولة مستقرة، وأن شعبها يمارس حقه في الاختيار بحرية.

ولفت إلى أن اختيار المرشح هو حرية شخصية، لكن الأهم هو المشاركة الفاعلة التي تعكس وعي الشعب وإرادته.

وختم تصريحاته بالتأكيد على أن التحديات أمر طبيعي تمر به جميع الدول، داعيًا إلى الصبر والثبات لتجاوزها، قائلاً: "ربنا يعدّي كل الأمور الصعبة اللي مرت على بلادنا".

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية إقبالًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث توافد الناخبون إلى المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام التصويت لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين في الإسكندرية 4 ملايين و444 ألف ناخب، موزعين على لجنة عامة واحدة و320 لجنة فرعية، فضلًا عن 286 مركزًا ومقرًا انتخابيًا تغطي 9 أحياء إلى جانب مركز ومدينة برج العرب، وقد جرى تجهيز جميع المقرات لاستقبال الناخبين.

كما تجدر الإشارة إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة برئاسة محافظ الإسكندرية، وبمشاركة كافة الجهات المعنية، لضمان الربط الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء ومتابعة سير العملية الانتخابية أولًا بأول.