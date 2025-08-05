الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أدلى الدكتور إبراهيم الجمل، رئيس لجنة الفتوى ومدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني والفتوى بالأزهر الشريف وأمين بيت العائلة المصرية بالإسكندرية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، اليوم الثلاثاء، داخل اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد الرائد محمود سامي بمنطقة سموحة شرق المحافظة.

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية إقبالًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث توافد الناخبون إلى المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام التصويت لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين في الإسكندرية 4 ملايين و444 ألف ناخب، موزعين على لجنة عامة واحدة و320 لجنة فرعية، فضلًا عن 286 مركزًا ومقرًا انتخابيًا تغطي 9 أحياء إلى جانب مركز ومدينة برج العرب، وقد جرى تجهيز جميع المقرات لاستقبال الناخبين.

كما تجدر الإشارة إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة برئاسة محافظ الإسكندرية، وبمشاركة كافة الجهات المعنية، لضمان الربط الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء ومتابعة سير العملية الانتخابية أولًا بأول.