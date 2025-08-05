مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بالشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

استقبلت مشرحة مستشفى منيا القمح بمحافظة الشرقية مساء اليوم الثلاثاء، جثة شاب صدمه قطار فيما تم التحفظ على جثمانه تحت تصرف الجهات الأمنية المعنية لحين إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.



تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة منيا القمح يفيد بورود بلاغ من مستشفى منيا القمح، يشير إلى مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، أمام المستشفى.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع غازي.س.م يبلغ من العمر 16 عاما، ومقيم بعزبة البلبيسي التابعة لمركز شرطة منيا القمح.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية مباشرتها فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وتم إنهاء تصاريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه.ش