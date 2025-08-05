الإسماعيلية- أميرة يوسف:

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، في التاسعة من اليوم الثلاثاء، سير أعمال المقرات الانتخابية لليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بديوان عام المحافظة، وسط تواجد مكثف لقيادات المحافظة وممثلي الجهات المعنية.

وأكد المحافظ على انتظام فتح جميع اللجان الفرعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة في الموعد المحدد، مشيرًا إلى أن التصويت مستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، موعد غلق الصناديق وانتهاء العملية الانتخابية داخل مصر.

ودعا محافظ الإسماعيلية جموع المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم في اليوم الأول إلى التوجه اليوم إلى مقار اللجان الانتخابية، وممارسة حقهم القانوني والدستوري، مؤكدًا أن المشاركة الفعالة في الانتخابات تعكس الوعي السياسي وتُسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام، واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد، والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري، والعميد أ.ح حمدي هندي معاون المحافظ للشبكة الوطنية، بالإضافة إلى ممثلي كافة الجهات التنفيذية والأمنية والصحية والخدمية.

وأكد أكرم أن المحافظة وفرت الدعم اللوجستي الكامل لضمان سهولة سير العملية الانتخابية، مع تجهيز المقار الانتخابية بجميع وسائل الراحة من تهوية وإضاءة ومياه شرب، بالإضافة إلى تخصيص أماكن انتظار لكبار السن وذوي الهمم، وتوفير كراسي متحركة بالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي.

وتضم محافظة الإسماعيلية 135 مركزًا انتخابيًا موزعة على 120 مدرسة، و11 معهدًا أزهريًا، و3 مراكز شباب، ومركز ثقافي واحد، تحت إشراف قضائي كامل، لاستقبال نحو 999,248 ناخبًا وناخبة، يدلون بأصواتهم عبر 229 لجنة فرعية، تحت إشراف لجنة عامة واحدة مقرها مدرسة المهندس إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية العسكرية بنين.

وفيما يخص توزيع المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة تضم دائرة قسم أول مدينة الإسماعيلية 4 مراكز انتخابية ،قسم ثانٍ 12 مركزًا ،قسم ثالث 7 مراكز ،مركز ومدينة الإسماعيلية 21 مركزًا ،أبوصوير 19 مركزًا ،القصاصين 11 مركزًا ،التل الكبير 12 مركزًا ،القنطرة غرب 14 مركزًا ،القنطرة شرق 6 مراكز ،فايد 29 مركزًا انتخابيًا

واختتم محافظ الإسماعيلية جولته بتوجيه الشكر لكل الجهات المشاركة في التنظيم والتأمين، مشددًا على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالتعليمات والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان انتهاء اليوم الانتخابي الثاني بسلاسة وكفاءة