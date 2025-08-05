من المزارع للمستهلك.. مهرجان للخضر والفاكهة لخفض الأسعار بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تستعد الغرفة التجارية بالبحيرة لإطلاق مهرجان "الخضر والفاكهة"، بهدف طرح المنتجات الزراعية بأسعار مخفضة مباشرة من المزارع إلى المستهلك، في خطوة تستهدف خفض الأسعار وتقليل حلقات التداول ضمن الجهود الوطنية لضبط الأسواق.

وأكد محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، أن المهرجان يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتماشيًا مع سياسة الدولة في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن المبادرة تتم بالتعاون مع شركاء الإنتاج والتوزيع لضمان جودة المنتجات وتوفيرها بكميات كافية.

وأوضح الشريف أن المهرجان سيُقام في عدة مواقع مختلفة على مستوى المحافظة لخدمة أكبر عدد من المواطنين، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والمراكز الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الغرفة ستعمل على تنظيم الفعاليات بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتوفير أماكن مناسبة لإقامة المنافذ، وضمان استمرارها طوال الموسم الزراعي، مما يعزز فرص الاستقرار في أسعار الخضر والفاكهة.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن المبادرة لن تقتصر على المهرجان فقط، بل سيتم التوسع في إقامة معارض وأسواق اليوم الواحد بالمراكز، بالتعاون مع الجهات التنفيذية، لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار تنافسية.

وشدد الشريف على التزام الغرفة التجارية بالبحيرة بمواصلة دعم كل المبادرات التي تساهم في خفض الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق، بالتعاون مع وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية وكافة الشركاء في المنظومة الاقتصادية.