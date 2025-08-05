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بأعلام مصر.. سيدات يهتفن أمام لجنة مدرسة أحمد زويل في كفر الشيخ - صور

11:31 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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    سيدات يهتفن أمام لجنة مدرسة أحمد زويل (2)
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    سيدات يهتفن أمام لجنة مدرسة أحمد زويل (5)
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    سيدات يهتفن أمام لجنة مدرسة أحمد زويل (6)
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    سيدات يهتفن أمام لجنة مدرسة أحمد زويل (7)
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    سيدات يهتفن أمام لجنة مدرسة أحمد زويل (3)
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    سيدات يهتفن أمام لجنة مدرسة أحمد زويل (9)
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    سيدات يهتفن أمام لجنة مدرسة أحمد زويل (10)
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    سيدات يهتفن أمام لجنة مدرسة أحمد زويل (4)
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    سيدات يهتفن أمام لجنة مدرسة أحمد زويل (8)
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت لجنة مدرسة الدكتور أحمد زويل بمدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تجمع عدد من السيدات أمام اللجنة انتظارًا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وحمل السيدات أعلام مصر خلال وقوفهن أمام اللجنة بينما أطلقن هتاف "تحيا مصر" فرحة بمشاركتهن في الانتخابات والإدلاء بأصواتهن.

كانت محافظة كفر الشيخ أعلنت أحقية 2 مليون و407 آلاف و571 ناخبًا وناخبة، بالإدلاء بأصواتهم من خلال 439 مركزًا انتخابيًا يضم 442 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

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لجنة مدرسة أحمد زويل كفر الشيخ انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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